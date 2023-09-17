Ночью в российский город Орел заглянула "бавовна".

Минувшей ночью беспилотник успешно атаковал резервуар с топливом на территории промышленного предприятия в Орловской области России.

Местный губернатор Андрей Клычков заявил, что около 3:50 ночи на территории города "произошло падение" беспилотника. А "упал" он на некий нежилой объект, где тут же вспыхнул масштабный пожар.

Насколько серьезным было "падение" БПЛА, свидетельствуют видео, которые распространились в сети. Пожар был виден за много километров. Позднее губернатор признал, что горел резервуар с топливом.

Видео дня

"Открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено, пострадавших нет", – заявил он.

Российские ракетные удары по Украине

Как писал УНИАН, минувшей ночью российские оккупанты второй раз за сутки нанесли ракетный удар по Харькову. Прогремело не менее четырех взрывов. Предыдущий такой же обстрел состоялся утром в субботу.

Примерно в то же время, пока по Харькову наносили удары баллистическими ракетами земля-земля, оккупанты подняли в небо свои ракетоносцы, базирующиеся в Мурманской области. К утру они добрались до пусковых рубежей и выпустили по Украине некоторое количество ракет, спровоцировав воздушную тревогу во всех регионах.

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