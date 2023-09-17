Если вылет боевой, то вражеские ракеты будут подлетать к Украине около 4-5 часов утра.

Российские оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию. С аэродрома "Оленья", что расположен в Мурманской области РФ, взлетели около 7 бортов Ту-95мс.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Если вылет боевой, ориентировочное время подлета ракет – около 4-5 часов утра. Это зависит от выбранных врагом пусковых рубежей.

В случае объявления сигналов воздушной тревоги украинцев призывают идти в укрытия.

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Ту-95мс: что известно о бомбардировщиках

Ту-95мс – важная составляющая российской ядерной стратегии. Эти самолеты были разработаны в Советском Союзе и находятся на вооружении с начала 1980-х годов. Сейчас они активно эксплуатируются Россией, в частности в ее захватнической войне против Украины.

Этот бомбардировщик имеет дальность полета более 15 000 км и способен нести ядерное и конвенционное вооружение. Он также может использоваться в качестве платформы для ракет-носителей. Известно, что во время атак по Украине Россия запускает ракеты Х-101 и Х-555 именно с этих самолетов.

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