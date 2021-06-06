В Москве вечером в субботу, 5 июня, произошла массовая драка со стрельбой при участии молодчиков с нацистской символикой.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МВД.
В полиции рассказали, что о драке на улице Дубнинской узнали в 19:10 от местных жителей. 19 задержанных доставили в территориальный отдел МВД для разбирательства. В чем их подозревают, не уточняется.
По данным Telegram-канала Baza, массовую драку устроили «две большие группы мужчин, вооруженные огнестрельным оружием и экипированных флагами с нацисткой символикой». Mash пишет, что драка произошла между молодчиками с нацистской символикой и антифашистами, которые пытались сорвать закрытый концерт на Дмитровском шоссе. Всего в драке, по данным СМИ, участвовали несколько десятков человек.
Читайте также"Вечер пятницы в разгаре": трое москвичей устроили резню на улице и попали на видео
Вас также могут заинтересовать новости:
- Забыли, что он из партии кума Путина: росСМИ оконфузились, растиражировав новость про "нацистский" билборд депутата ОПЗЖ
- В России ко Дню победы вывесили флаги, напоминающие знамена ВМС Японии (фото)
- В Москве обокрали ветерана, который сидел на параде рядом с Путиным (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram