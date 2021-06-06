Драка произошла между молодчиками с нацистской символикой и антифашистами.

В Москве вечером в субботу, 5 июня, произошла массовая драка со стрельбой при участии молодчиков с нацистской символикой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МВД.

В полиции рассказали, что о драке на улице Дубнинской узнали в 19:10 от местных жителей. 19 задержанных доставили в территориальный отдел МВД для разбирательства. В чем их подозревают, не уточняется.

По данным Telegram-канала Baza, массовую драку устроили «две большие группы мужчин, вооруженные огнестрельным оружием и экипированных флагами с нацисткой символикой». Mash пишет, что драка произошла между молодчиками с нацистской символикой и антифашистами, которые пытались сорвать закрытый концерт на Дмитровском шоссе. Всего в драке, по данным СМИ, участвовали несколько десятков человек.

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Автор: Денис Прядко