Руководство магазина решило не вмешиваться в конфликт своих подчиненных.

В Москве произошла драка двух женщин из-за наклейки рашистского символа "Z".

Как пишет Baza, россиянки работают вместе в московском магазине на Варшавском шоссе.

Сотрудницы постоянно спорили из-за позиции по войне, так как одна поддерживала агрессию Путина, а вторая – нет. Руководство решило не вмешиваться в конфликт.

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Однажды любительница "русского мира" наклеила рашистскую Z на свой шкаф. Ее оппонентка не смогла этого вынести: когда коллега отлучилась, она сорвала наклейку.

В результате женщины начали кричать друг на друга, а затем пошли врукопашную. Путинистку отмудохали канцелярским ножем – ей порезали руку. В этот момент женщин разнял один из посетителей.

Любительница войны обратилась в трампункт и полицию.

Поддержка россиянами войны против Украины

По последним данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.

Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.

Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.

За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.

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