В Москве произошла драка двух женщин из-за наклейки рашистского символа "Z".
Как пишет Baza, россиянки работают вместе в московском магазине на Варшавском шоссе.
Сотрудницы постоянно спорили из-за позиции по войне, так как одна поддерживала агрессию Путина, а вторая – нет. Руководство решило не вмешиваться в конфликт.
Однажды любительница "русского мира" наклеила рашистскую Z на свой шкаф. Ее оппонентка не смогла этого вынести: когда коллега отлучилась, она сорвала наклейку.
В результате женщины начали кричать друг на друга, а затем пошли врукопашную. Путинистку отмудохали канцелярским ножем – ей порезали руку. В этот момент женщин разнял один из посетителей.
Любительница войны обратилась в трампункт и полицию.
Поддержка россиянами войны против Украины
По последним данным разведки, агрессию против украинцев поддерживает 75% россиян.
Вместе с тем в России растут пессимистические настроения по поводу будущего своей страны.
Это не мешает россиянам посещать пропагандистские акции, например, концерты с Путиным относительно незаконного "присоединения" украинских территорий.
За рубежом россиян часто уличают в поддержке "русского мира" и армии захватчиков, а также в нападениях на украинцев.