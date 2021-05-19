Тело женщины с пакетом на голове нашли около водоема с признаками асфиксии.

В Москве обнаружили мертвой бывшую чиновницу из Улан-Удэ Аллу Пронькину.

Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ее тело с пакетом на голове нашли около водоема с признаками асфиксии. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ее смерти. Возбуждено уголовное дело.

По информации Telegram-канала, в 2007 году на Пронькину готовили покушение, когда она работала главой юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по РБ.

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Известно, что Пронькина, судимая по статье «Присвоение или растрата» и ее сожитель, который подрабатывал водителем в том же ведомстве, и также являлся фигурантом уголовного дела.

Мотивом для заказного убийства стало то, что ее бывшие коллеги потеряли работу. Госслужащую, по их заказу, должны были подкараулить вечером у подъезда и жестко избить арматурой. Преступление сорвалось, потому что киллеры сами сознались женщине в том, что ее захотели убить бывшие коллеги.

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Автор: Денис Прядко