Украинские хакеры выключили 87 тысяч датчиков различных систем оповещения по всей Москве и Подмосковье.

Украинским хакерам удалось уничтожили ИТ-инфраструктуру московского предприятия критической инфраструктуры "Москоллектор". Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники.

По данным источников, эта компания отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы РФ.

В частности, украинские хакеры выключили 87 тысяч датчиков различных систем оповещения по всей Москве и Подмосковье. Кроме того, уничтожено 70 серверов и не менее 90 терабайт данных компании (электронные письма, резервные копии, контракты).

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Как отметили источники, это была операция хакерской группы "BLACKJACK", которая приближена к кибердепартаменту СБУ.

"Сейчас работа объекта критической инфраструктуры Москвы полностью заблокирована, компания не может реагировать на аварии и чрезвычайные происшествия. Восстановление ее функционирования займет от 15 до 30 суток. Пожелаем различных техногенных катастроф Москве в эти дни", - сообщили источники.

Хакеры атакуют Россию

Как сообщал УНИАН, ранее украинские хакеры присоединились к нанесению кибер ударов и по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Эти кибератаки усилили успешные удары дронами по предприятиям российского нефте-газового сектора. Российские заводы из-за атак хакеров тоже несут убытки. В то же время, россияне пытаются скрыть последствия атаки.

Также мы рассказывали, что на сайте российского Красного Креста появилось объявление о платной эвакуации из Белгородской области. Судя по тексту, его взломали.

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