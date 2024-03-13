Убытки в результате хакерской атаки оказались больше ожиданий.

Украинские киберспециалисты в ходе многопрофильной хакерской атаки взломали систему оплаты билетов проезда в общественном транспорте в Москве и Казани.

Как сообщает IT Army of Ukraine, они смогли вывести из строя систему "Тройка", которая в целом обслуживает 38 российских регионов.

Кроме этого, в перечень их целей также попал ряд российских правительственных и местных порталов, а убытки в результате атаки оказались больше ожиданий.

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"Коллатеральные убытки оказались даже больше наших ожиданий, мы уже видим вред некоторым государственным сетям и связанным с ними провайдерами, системе парковки", - говорится в сообщении.

Украинские хакерские атаки на РФ - детали

Хакеры Главного управления разведки МО Украины уничтожили в "ноль" всю ІТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting во время новой кибератаки.

В ГУР объяснили, что речь идет о компании, которая занималась внедрением информационных систем в российской промышленности и позиционировала себя, как один из самых современных проектов на рынке РФ.

IPL Consulting предоставляла услуги компаниям, которые занимались проектированием компонентов для авиации и автомобилей РФ, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов, необходимых российскому оборонно-промышленному комплексу для войны с Украиной.

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