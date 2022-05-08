Кладбище, где был похоронен солдат, россияне тоже разбомбили.

В рамках празднования 9 мая в Москве расклеили плакаты с изображением украинского летчика Петра Дзюбы. Дом ветерана и кладбище, где он похоронен, оккупанты разбомбили во время полномасштабного вторжения в Украину.

Снимок плаката опубликовала российская журналистка Татьяна Фельгенгауер на своем аккаунте в Twitter. А информацией о солдате, который изображен на нем, поделился пользователь Facebook Вадим Баранов.

Петр Дзюба жил в Константиновке Донецкой области, а был похоронен на кладбище в Харькове. Оба города с момента полномасштабного вторжения подвергались жестоким обстрелам. Вот такая дань уважения ветеранам от российских оккупантов.

Историческая справка от УНИАН. С июня 1941 года по май 1944-го Петр Дзюба участвовал во многочисленных сражениях в ходе Великой Отечественной войны. Он сражался на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском фронтах. Лично сбил 16 вражеских истребителей и еще 19 — в составе боевого подразделения. За заслуги в битвах был награжден званием Герой Советского Союза.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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