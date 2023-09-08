Отмечается, что возгорание тушило беспрецедентное количество спасателей.

В Москве горела поликлиника Федеральной службы безопасности в Варсанофьевском переулке.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, сегодня ночью туда вызвали пожарных – на втором этаже здания в кабинете дезинфекции произошло возгорание.

"5 квадратных метров отправились тушить сразу пять расчетов МЧС, обошлось без пострадавших и эвакуации. Предварительно кто-то решил закурить, после чего дезинфицирующие средства вспыхнули. А вот кто посреди ночи бродит с сигаретами по помещениям секретной поликлиники, уже разбираются", - пишет канал.

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Отмечается, что в свое время дом в Варсанофьевском переулке использовали для тайных лабораторных исследований приговоренных к смертной казни людей.

Пожары в РФ

Напомним, что ранее в Москве неизвестные сожгли автомобиль главного конструктора глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Валерия Бабакова.

Перед этим в российском Дзержинске пылает завод нефтехимической продукции "Сибур". Впрочем, россияне заявили, что это якобы было плановое факельное возгорание.

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