В Москве горела поликлиника Федеральной службы безопасности в Варсанофьевском переулке.
Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, сегодня ночью туда вызвали пожарных – на втором этаже здания в кабинете дезинфекции произошло возгорание.
"5 квадратных метров отправились тушить сразу пять расчетов МЧС, обошлось без пострадавших и эвакуации. Предварительно кто-то решил закурить, после чего дезинфицирующие средства вспыхнули. А вот кто посреди ночи бродит с сигаретами по помещениям секретной поликлиники, уже разбираются", - пишет канал.
Отмечается, что в свое время дом в Варсанофьевском переулке использовали для тайных лабораторных исследований приговоренных к смертной казни людей.
Пожары в РФ
Напомним, что ранее в Москве неизвестные сожгли автомобиль главного конструктора глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Валерия Бабакова.
Перед этим в российском Дзержинске пылает завод нефтехимической продукции "Сибур". Впрочем, россияне заявили, что это якобы было плановое факельное возгорание.