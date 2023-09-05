Огонь перекинулся на машины, стоявшие рядом. Поджигатели сбежали через забор паркинга.

В Москве неизвестные сожгли автомобиль главного конструктора глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Валерия Бабакова.

Как сообщает Shot, все произошло в ночь на 5 сентября на улице Исаковского в районе Строгино. Двое неизвестных подожгли Toyota Land Cruiser Бабакова и скрылись с места происшествия. Дверь закрытого паркинга открыть не смогли и перепрыгнули через забор. Огонь перекинулся на Mazda и BMW, стоящие рядом, они повреждены.

Экстренные службы, прибывшие на место, ликвидировали пожар. Сгоревшее авто, по нашим данным, принадлежит Валерию Бабакову - гендиректору конструкторского бюро "навес", предприятия, которое производит аппаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и их функциональных дополнений.

Бабаков ранее руководил работами по созданию первых в СССР приборов, использующих сигналы спутниковых систем "Цикада", "Парус" и "Транзит", является конструктором НАП ГЛОНАСС.

Что предшествовало

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