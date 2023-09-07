По информации СМИ, к "бавовне" приложила руку СБУ.

Во временно оккупированных Олешках на Херсонщине подорвалась машина с двумя работниками российской ФСБ и военными.

Как сообщает УП со ссылкой на источники в СБУ, в результате взрыва один работник ФСБ скончался на месте, другой – в реанимации в тяжелом состоянии. Трое российских военных, которые сопровождали авто – ранены.

Сообщается, что взорванные ФСБшники "работали" во временно оккупированном Скадовске, а в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий "и заодно – пытать украинцев".

Подрывы окупантов в Украине

В оккупированном поселке Лазурное на юге Херсонской области произошел взрыв во время совещания руководства оккупационной администрации. Тяжелое ранение в частности получил назначенный россиянами гауляйтер поселка.

Недавно назначенный "комендант" Лазурного был отправлен в госпиталь "в крови в очень тяжелом состоянии". И хотя на момент отправки в больницу оккупант был жив, "билет в Кобзоново уже куплен".

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