Советник городского головы сообщил, что это российский сателлит.

Во временно оккупированном Мариуполе рашисты частично восстановили мобильную и интернет-связь. Однако радоваться этому рано, ведь вся связь российская.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает "Радио Свобода".

Так, в городе начала появляться связь. Однако оккупанты врут, что эта связь якобы не имеет отношения к РФ. Она якобы появилася благодаря так называемой самопровозглашенной "ДНР", но это не так, подчеркнул Андрющенко.

"Появилась связь: телефонная связь, есть частично по городу вай-фай, частично некоторые дома уже получили скоростной интернет. И 4G тоже частично появился. Они говорят, что эта связь "ДНРовская", но можно называть как угодно, но это точно российский сателлит", – отметил советник городского головы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты вербуют мариупольцев, предлагая должности пожарных инспекторов. Рашисты набирают людей в возрасте от 25 до 30 лет, без опыта работы.

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