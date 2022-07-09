Тульская гуманитарная помощь - дно дна российской помощи, прокомментировал советник мэра Мариуполя.

Во временно оккупированный Мариуполь из Тульской области РФ передали "гуманитарную помощь".

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Тульская гуманитарная помощь - дно дна российской помощи. Плесневелый черствый хлеб да лопаты. Даже не хватает сарказма комментировать такую заботу о мариупольцах", - отметил он.

Он также опубликовал фото этой "гуманитарной помощи".

Также к "гумпомощи" добавили листовки от путинской партии "Единая Россия" с надписью "Тульская область (Единая Россия) жителям Донбасса".

Как писал УНИАН, у жителей оккупированного россиянами Мариуполя нет доступа ни к питьевой воде, ни к еде. Нет также лекарств и медицинского оборудования.

Цены на средства гигиены в магазинах временно оккупированного Мариуполя в два-три раза выше, чем на подконтрольной территории. Жители города, у которых нет ни работы, ни денег, не могут позволить себе самое необходимое.

Гуманитарная помощь, которую раздают оккупанты, - единственный путь получить еду в захваченном городе. Люди падают в обморок в очередях за ней. Также захватчики предлагают местным жителям работу "за еду".

Также российские захватчики уже более двух месяцев блокируют мариупольцам доступ к чистой питьевой воде.

Нехватка лекарств и медицинского оборудования привели к тому, что медицина в Мариуполе скатилась к Средневековью. Из-за незначительных травм людям отрезают конечности.

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