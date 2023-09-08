В центре Севастополя 21-летний парень пнул ногой фото и зацепил российский флаг.

В оккупированном РФ Крыму местный житель разгромил импровизированный "мемориал" лидерам "Вагнера" Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, которые погибли в авиакатастрофе в конце августа.

Как сообщает "База", это произошло в Севастополе, возле монумента адмиралу Владимиру Корнилову - на площади 300-летия Российского флота.

Отмечается, что по подозрению в повреждении "мемориала" задержан 21-летний Глеб Малков.

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"Особо не скрывая свои действия, он ударил ногой портреты погибших лидеров ЧВК "Вагнер" и заодно попал по флагу России. Это сразу же заметили прохожие, и после окриков жителей молодой человек поспешил скрыться с места. Позже оперативникам удалось выследить и задержать Малкова. По версии следствия, он разгромил мемориал из-за негативного отношения к властям РФ", - сказано в сообщении.

По данным ресурса, 7 сентября в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над Государственным флагом. Ему грозит до года лишения свободы.

Гибель главарей "Вагнера"

Напомним, 23 августа в Тверской области (РФ) разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Все находившиеся на борту погибли. Среди пассажиров были Пригожин и Дмитрий Уткин - российский офицер спецназа ГРУ, увлекавшийся идеями Третьего Рейха. По некоторым данным, позывной этого человека – "Вагнер", который впоследствии и стал "брендом" одноименной частной военной компании.

Участников "Вагнера" связывают с ужасающими преступлениями, которые совершались (совершаются), в частности, на территории Украины и Сирии.

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