По его словам, пока это не было реализовано.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси.

Байден сказал журналистам, что обеспокоен планами России разместить ядерное оружие в соседней стране, пишет CNN. В то же время он отметил, что пока еще это не было осуществлено.

"Они еще этого не сделали, если только что-то не произошло, пока я был в вертолете. Конечно, меня это беспокоит. О чем я говорил с вами, ребята, весь последний год? Это опасный разговор, и это вызывает беспокойство", - добавил президент.

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Размещение ядерного оружия в Беларуси: что известно

Как сообщил УНИАН, 25 марта Путин заявил, что в Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия. В ответ Украина потребовала созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, оно состоится уже на этой неделе.

В ЕС призвали Беларусь остановить это, иначе против них будут введены санкции. Также введения санкций против РФ и Беларуси будет добиваться Литва.

Польша назвала решение Путина и Лукашенко шагом к втягиванию Беларуси в российскую военную машину РФ, в ФРГ обвинила Москву в попытке "ядерного запугивания". Во Франции заявили, что РФ должна пересмотреть это соглашение.

Вчера сенатор от Республиканской партии Джим Риш призвал Байдена поставить Украине дальнобойные и кассетные боеприпасы в ответ на эти угрохы.

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