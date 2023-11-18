На территории так называемой "ЛНР", предположительно, был взорван автомобиль с верхушкой силовиков. По данным Тг-канала Astra, в машине находились "врио замминистра МВД по ЛНР" и "замначальника уголовного розыска МВД ЛНР".
"Вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной ("ЛНР") загорелся УАЗ "Патриот", за рулем которого находился "замначальника УУР МВД ЛНР" подполковник полиции Владимир Пахоленко. С ним же в машине был "врио заместителя министра МВД по ЛНР" подполковник полиции Олег Шумилов", - пишет канал.
По данным ASTRA, оба оккупанта госпитализированы с осколочными ранениями.
Ранее в Луганске взорвали экс-главу силовиков "ЛНР"
8 ноября стало известно о ликвидации экс-начальника управления так называемой "Народной милиции" ЛНР " Михаила Филиппоненко.
Сообщалось, что коллаборант погиб в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле.
В украинской разведке подтвердили причастность к ликвидации и сообщили, что специальную операцию по ликвидации Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления.