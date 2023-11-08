Коллаборант погиб в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле.

В Луганске взорвали коллаборанта, экс-начальника управления так называемой "народной милиции" ЛНР" Михаила Филипоненко.

Информация о его смерти появилась утром в росСМИ, но без указания причины.

"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления народной милиции ЛНР... полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", - написал депутат так называемого "парламента" "ЛНР" Юрий Юров.

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Впоследствии Сын Филипоненко рассказал, что его отец погиб в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле.

Сообщается, что это не первое покушение на Филипоненко. 21 февраля его автомобиль подорвали возле здания "представительства "ЛНР" в СЦКК", тогда ранения получил водитель Филипоненко.

Уничтожение коллаборантов

7 октября в Новой Каховке взорвали автомобиль с Владимиром Маловым - так называемым "исполнительным секретарем" местного отделения "Единой России", впоследствии он скончался в больнице.

В сентябре во временно оккупированных Олешках на Херсонщине подорвалась машина с двумя работниками российской ФСБ и военными.

Летом в селе Михайловка в воздух взлетела машина с коллаборантами, которые планировали посидеть в кафе "Гетман".

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