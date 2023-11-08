Специальную операцию по ликвидации Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления.

В Главном управлении разведки подтвердили причастность к ликвидации бывшего главы так называемой "милиции" террористической группировки "ЛНР" Михаила Филипоненко, которого сегодня взорвали в собственном автомобиле.

"8 ноября 2023 года в 08:40 в результате взрыва автомобиля был ликвидирован так называемый депутат так называемого "Верховного Совета ЛНР" от российской партии лдпр ― Филипоненко Михаил Юрьевич... Специальную операцию по ликвидации палача Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления. В результате утреннего взрыва Филиппоненко погиб на месте".

Как отмечают в разведке, коллаборант был причастен к организации пыток на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались нечеловеческим пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей.

Также в разведке напоминают, что Филипоненко ранее занимал должность так называемого министра внутренних дел террористического образования "ЛНР" и указывают его адрес проживания - г. Луганск, улица Парашютная, 48.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины предостерегает: все адреса проживания предателей и мест их службы террористической России на временно оккупированных территориях Украины ― известны. Все военные преступники и коллаборанты получат справедливое возмездие", - отмечают в разведке.

Ликвидация Филипоненко - что известно

Сегодня утром стало известно о ликвидации экс-начальника управления так называемой "Народной милиции" ЛНР " Михаила Филиппоненко.

Сообщалось, что коллаборант погиб в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле.

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