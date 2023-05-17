Вместо нормальных лекарств пожилого дедушку вынудили слушать музыку. Также российский главврач зачем-то обрисовал ему ноги.

Во временно оккупированной Херсонской области во всю "бушует" российская медицина. Украинцы, похоже, больше не смогут рассчитывать на квалифицированную медицинскую помощь из-за "русского мира".

Так, в селе Красная Поляна главврач оккупантов сыграл пожилому дедушке, который вызвал его из-за недомогания, на аккордеоне. Соответствующее видео сняла журналистка Инна Зеленая. Там живут ее родители.

Перед странным выступлением "недомедик" также поиздевался над ним и его женой, используя "китайскую медицину".

Видео дня

Он обрисовал деду ноги странными точками, а затем заставил женщину их массажировать, уточнила Инна.

Оккупанты хотят "мобилизовать" на фронт собак

Напомним, что сегодня депутат Госдумы РФ Федот Тумусов шокировал странной идеей даже местный "колорит нации". Он предложил отправлять на фронт в Украину собак.

Идеей Тумусов отметился во время обсуждения законопроекта о порядке обращения с бездомными животными. Он предложил, чтобы кинологи обучали псов всяким фокусом для достижения победы в Украине.

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