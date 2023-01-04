Этот удар якобы должен стать демонстративным, ведь объектом должен стать элитный жилой комплекс.

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров "разоблачил" оперативный план США. По его данным, американцы разработали план войны с Россией, которую они "гарантированно выиграют". Предусмотрены и "удары по Москва-Сити".

Во время очередного пропагандистского стрима российский депутат в позорной форме оккупантов заявил, что удары по Энгельсу и других тыловых регионах РФ - дело рук якобы США, а не украинцев.

"Исходя из этого стратегического плана, они гарантированно побеждают. Просто, по их плану, эта победа должна состояться где-то в перспективе год-полтора-два. При этом, повышая градус поставки оружия, они будут усиливать бомбардировки центральной части России, как они уже делали в Энгельсе, в Калуге... Я знаю, что они разрабатывают план удара по Москве-Сити", - заявил опальный депутат.

По его убеждению, в Москву-Сити может "прилететь" беспилотник или что-то другое.

Как в РФ объясняют войну против Украины

24 февраля 2022 года войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину. Власти РФ заявляли, что цель "спецоперации" (именно так они называют войну) - "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

Киев поддержали вооружением и техникой ряд западных государств, и в Москве не раз заявляли, что россияне "воюют с НАТО".

В последнее время в РФ оживленно говорят о переговорах, но украинские власти отказываются. Киев считает, что захватчики могут использовать переговорный процесс для подготовки к новым агрессивным действиям.

Кроме того, российские власти не хотят вести переговоры о судьбе уже оккупированных территорий Украины. Украинская же сторона сочтет победой в войне с РФ лишь освобождение всей своей земли, в том числе части Донбасса и Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: