Олег Жданов считает, что Кремль закроет границы и объявит военное положение.

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовится воевать до последнего россиянина. Он накачал граждан страны ложью о борьбе за суверенитет и независимость РФ.

"Путин действует нелогично. Он объявил частичную мобилизацию, хотя многие, я в том числе, думал, что вряд ли он пойдет на это. Из-за угрозы социального взрыва он объявил не всеобщую мобилизацию, а частичную, хотя реально частичная мобилизация с апреля идет полным ходом. Когда они начали проседать под Киевом, когда мы их начали там громить, то они начали быстро проводить частичную мобилизацию, а полная мобилизация идет практически с сентября. То, что Путин назвал частичной, является полной мобилизацией. Сейчас-то она не прекращена, они продолжают набирать личный состав мобилизованных, а вот официально они говорят, что 5 или после Рождества, где-то 8-9 объявят о второй волне мобилизации", - отметил военный эксперт Олег Жданов.

При этом он не исключает, что Кремль закроет границы, введет военное положение, потому что Путин готовит Россию к масштабной войне.

"Он готовится к войне до последнего россиянина. Он накачал их тем, что якобы весь мир против них, якобы они воюют с НАТО, хотя тут ни одного солдата НАТО на территории Украины нет. Якобы за суверенитет и независимость России. Покажите мне, кто отобрал в России хотя бы один сантиметр квадратный сантиметр их земли? Наоборот, Россия отобрала у Грузии, Украины и Молдовы кучу земель и теперь обрастает новыми субъектами федерации", - объяснил Жданов.

В то же время он рассказал, как мобилизация в России отразится на Украине.

"Нам будет тяжелее перемалывать эту военную машину, когда ее накачают большим количеством личного состава, но тут надежда на наших партнеров. Кстати, после Рождества планируется проведение заседания Rammstein, которое было пропущено в декабре в связи с рождественскими каникулами западных политиков. В январе будет решаться очередной вопрос поставок техники и вооружения в Украину. Мы каждый раз его ждем с надеждой, что они наконец-то увеличат поставки до тех объемов, которые нам необходимы. Я думаю, что такая перспектива у нас есть. Они поймут и начнут давать оружие в необходимых количествах", - подытожил Жданов.

Новая волна мобилизации в России - что известно

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу еще 29 декабря заявил, что мобилизация россиян официально прекращена. При этом в в украинские разведчики сообщили, что Москва планирует новую волну призыва уже в первой половине января.

1 января наступившего года стало известно, что военные комиссариаты во временно оккупированном Крыму проверяют тех, кто подлежит призыву.

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