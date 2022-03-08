Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс обратил внимание на очередное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором тот пытался оправдать войну против Украины, назвав ее ложью.

Ответ на твит российского посольства в Британии с соответствующим заявлением российского министра Прайс опубликовал в Twitter.

Лавров утверждал, что целью специальной военной операции России в Украине, по сути захватнической войны, является: "остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда".

На что Прайс ответил: "Это откровенная ложь. Российская спецоперация разжигает войну в Украине. Украина не хочет войны".

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Путин, пытаясь оправдать агрессию, заявлял, что начинает "военную операцию" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

За 11 суток боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили более 11 тысяч российских захватчиков и сотни единиц вражеской военной техники.

Из-за провала в боях с ВСУ россияне перешли к террору гражданских, ежедневно бомбардируя жилые районы и убивая мирных жителей.

Кроме того, российская армия блокирует "зеленые коридоры" для эвакуации людей, провоцируя гуманитарный кризис во временно захваченных населенных пунктах.

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