По предварительной информации, погибли три человека. При попытке задержания полицейские были вынуждены открыть огонь.

В российском Екатеринбурге полиция оцепила сквер у железнодорожного вокзала. Там лежит как минимум три тела.

Как пишет E1.RU, по информации свидетелей события, в результате нападения могли пострадать трое прохожих. При этом находившиеся поблизости люди также сообщают о звуках стрельбы.

Как сообщает Telegram-канад Mash, нападавшего обезвредили, забрали нож — он выжил.

В настоящее время сквер оцеплен полицией, на месте работает Росгвардия.

Официальных данных в связи с происшествием пока не поступало. Информация о ЧП проверяется.

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Автор: Виктория Гордиенко