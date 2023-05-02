В атаке обвинили Украину.

Во вторник, 2 мая, на место строительства защитных сооружений в Белгородской области с беспилотного летательного аппарата сбросили взрывчатку.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, инцидент произошел около 13:00 неподалеку от села Прилесье. "46-летний Сергей К. выполнял земельные работы, когда придетевший со стороны Украины БПЛА скинул самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении. Сообщается, что мужчина получил контузию, однако отказался от госпитализации.

Позже тот же канал сообщил об атаке БПЛА на строящееся здание в Брянской области. "БПЛА атаковал территорию возле посёлка Алес, менее чем в километре от российско-украинской границы. Беспилотник сбросил боеприпас - предположительно, ВОГ-17. Пострадал один эскаватор, других пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вчера в Брянской области неизвестные подорвали железную дорогу, в результате этого поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами сошел с рельсов.

Уже сегодня стало известно о повтором подрыве ж/д полотна, в этот раз с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава и локомотив.

В апреле российский бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбу на Белгород На месте взрыва образовалась огромная воронка, один из автомобилей забросило на крышу магазина.

Российские военкоры сначала обвинили в атаке Украину, однако вскоре Минобороны РФ заявило о "нештатном сходе авиационного боеприпаса" во время пролета Су-34 над городом.

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