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В аннексированном Крыму в дельфинарии расчленили дельфина

14:25, 25 июля 2020
Русский міръ
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В оккупированном Россией Крыму расчленили дельфина / фото УНИАН

Как сообщает РИА Новости, "власти" инициировали проверку дельфинария.

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Сообщается, что причиной смерти животного стал отек легких. При этом в дельфинарии отметили, что во избежание потенциально возможного заражения других питомцев необходимо было провести дальнейшее обследование умершего дельфина в лаборатории с целью экстренного выявления причин смерти. Для чего требовалось сохранить тело дельфина.

"Однако из-за отсутствия холодильной камеры, способной разместить дельфина такого размера, сотрудники вынуждены были разделить дельфина на сегменты для доставки в лабораторию", - сказано в сообщении.

"Из заявления пресс-службы дельфинария - животное было разделено на части уже после смерти и только по причине, что у них нет холодильной камеры соответствующего размера. Но и это не может быть аргументом для сделанного", - сообщила "глава" местной администрации Галина Огнева.

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