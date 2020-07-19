В Одессе прошла спецоперация по спасению стаи дельфинов

Около 4:00 семь дельфинов семейства Афалин покинули акваторию пляжа и вышли в открытое море.

В Одессе в результате спасательной спецоперации удалось освободить стаю дельфинов, которые несколько суток не могли выплыть с акватории городского пляжа.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

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По данным Департамента, около 4:00 семь дельфинов семейства Афалин покинули акваторию пляжа и вышли в открытое море. Отмечается, что предварительно пляж освободили от отдыхающих и убрали плавсредства.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Одессе начали спецоперацию по спасению стаи дельфинов, которые четвертые сутки не могли выплыть с акватории пляжа на 10-й станции Большого фонтана.

5 взрослых и 2 детеныша заплыли за волнорез, но из-за большого количества отдыхающих и водного транспорта дезориентировались и потеряли место входа (выхода).

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