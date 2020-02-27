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В России копы пытались разбудить пассажира такси электрошокером, но случайно убили

12:36, 27 февраля 2020
Русский міръ
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Полицейских уже задержали за убийство парня / фото: Baza

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О гибели 24-летнего жителя Иркутска Дмитрия Харченко рассказала его мать Маргарита, передает Telegram-канал Baza.

По словам женщины, несколько дней назад мужчина заснул в такси по дороге домой, а таксист не смог его добудиться. Тогда водитель подъехал к полицейским и попросил помочь ему разбудить пассажира.

Сотрудники МВД Анхеев и Любимов ударили парня электрошокером. Из-за разряда тока у спящего Дмитрия началась острая сердечная недостаточность, и он скончался.

Оба полицейских уже задержаны и арестованы. Сейчас они находятся в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, в российском Челябинске сотрудники службы эвакуации забрали машину многодетной матери на штрафстоянку вместе с полуторагодовалым ребенком.

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