Политическая оппозиция в России уничтожена, поэтому бунта по политическим причинам в России ждать не следует, говорит оппозиционер.

Убийство оппозиционера Алексея Навального изначально не могло спровоцировать взрыв недовольства простых россиян. Но есть другие поводы, которые потенциально могут вызвать массовый народный протест, заявил бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов.

По его словам, россияне не стали массово выходить на улицы после убийства Навального, потому что власть ранее особенно рьяно запугивала именно его сторонников.

"Вот этот срез людей, либеральный, он настолько отутюжен уже, столько людей сидят по тюрьмам, у стольких приговор (...) статусы иноагента. И поэтому мы не можем никого за собой сейчас повести, потому что в основном мы находимся в эмиграции либо в тюрьмах либо убиты", – заявил Мурзагулов.

Он подчеркнул, что в любом случае для масштабных уличных протестов нужны "вожаки". А такие люди в российской либеральной среде уже нейтрализованы.

По мнению Мурзагулова, россияне, которые вопреки всему вышли на улицы с цветами в память о Навальном, являются героями, но по-настоящему "Россия взорвется" по другим причинам.

"Случится какая-то бытовая катастрофа, техногенная, какая-то большая авария. Какое-то этническое столкновение кстати, как было в Дагестане и Башкортостане. Искра, которая позволит им (россиянам) забыть о своем страхе и выйти и что-то сказать. Если будет много людей, эти пузатые менты разбегутся, как они разбегались от Пригожина", – считает оппозиционер.

По мнению Мурзагулова, ситуация в России посыплется, когда найдутся "несколько тысяч отчаявшихся людей". Вот тогда к ним могут присоединиться и российские солдаты, воюющие на фронте, считает он.

Убийство Навального и реакция россиян

Как писал УНИАН, 16 февраля российские власти сообщили, что в тюрьме скончался 47-летний оппозиционер Алексей Навальный. Тюремные чиновники заявили, что ему стало плохо после прогулки. Позднее уточнялось, что у него якобы оторвался тромб, что спровоцировало остановку сердца.

Во многих городах России люди вышли на малочисленные акции памяти – несли цветы к местным памятникам, посвященным жертвам политических репрессий. Полицейские задержали сотни людей. Им массово вменяют "неповиновение" требованиям полицейских либо "массовое пребывание в общественном месте, повлекшее нарушение порядка или санитарных норм и правил".

Вас также могут заинтересовать новости: