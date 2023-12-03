Кремль наступает на старые грабли - стремясь увеличить Россию, он развязывает войны, которые поглощают русское население.

Россия сталкивается с тяжелым демографическим кризисом. Война в Украине одновременно и усугубляет этот кризис, и является попыткой Кремля преодолеть проблему. Об этом пишет Financial Times.

Согласно данным ООН, население России составляло 145 миллионов в 2021 году, по сравнению со 149 миллионами в 1994 году, несмотря на прибытие в Россию миллионов мигрантов из стран Центральной Азии. И события последних лет лишь усиливают эту тенденцию.

Так, согласно исследованию медицинского журнала The Lancet за 2022 год, избыточная смертность — количество смертей сверх исторического среднего значения — в России во время пандемии коронавируса составила около 1,1 миллиона. Вторжение в Украину, по оценкам Пентагона, только в 2022 году стоило России 120 000 солдатских жизней. Еще сотни тысяч россиян покинули страну из-за войны.

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Владимир Путин хорошо понимает масштаб демографической проблемы и пытается принимать определенные меры. Через полгода после полномасштабного вторжения в Украину он подписал указ о восстановлении советской награды "Мать-героиня", которой награждали женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. Одной из первых лауреаток этой награды стала Медни Кадырова, супруга чеченского "президента" Рамзана Кадырова.

А меньше двух недель назад Путин подписал очередной указ об объявлении 2024 года "годом семьи" в России. В своих публичных речах последних лет российский диктатор все активнее педалирует тему семьи, вспоминая в частности о том, как было замечательно когда-то, когда женщины рожали по 10 детей за свою жизнь.

"Путин одержим этой демографической проблемой. По его мнению, могущество страны связано с численностью ее населения. Чем больше население, тем мощнее государство", – объясняет французский демограф Лоран Шалар.

Financial Times отмечает, что объявленная Путиным аннексия украинских территорий, где до войны проживало около 8,6 миллиона человек, может быть попыткой увеличить демографический потенциал России. Похищение и индоктринация тысяч украинских детей тоже являются частью этой стратегии.

Но и на этом еще не все. В самой России сейчас набирает обороты полурелигиозная кампания за ограничение абортов. Хотя социологи уже доказали, что прямой связи между запретом абортов и уровнем рождаемости в современном мире не существует. Поэтому в целом все эти инициативы Кремля дают скорее обратный эффект.

"Пандемия Covid-19 и "специальная военная операция" создали фон чрезвычайной неопределенности относительно будущего. Милитаризация жизни в России также не побуждает людей пополнять семьи (...) Мы видим феномен, с которым Россия сталкивалась много раз – волна за волной войн и репрессий, которые истощают человеческие ресурсы", – говорит эксперт "Фонда Карнеги за международный мир" Андрей Колесников.

Демографический кризис в России

Как писал УНИАН, на днях Владимир Путин заявил, что РФ столкнулась со "сложными демографическими вызовами". Чтобы их преодолеть, диктатор призвал россиян рожать больше детей. При этом он похвалил этнические меньшинства России, у которых "сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и более детей".

Также мы рассказывали, что в российском парламенте призывали ограничить получение высшего образования молодежью и особенно девушками. По словам одной из депутаток, девушек нужно настраивать на рождение детей, а не на получение образования.

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