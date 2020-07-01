В России возле храма нашли скелет со связанными руками и ногами (фото)

На тело наткнулись строители храма.

В России на территории строящегося Храма святых Царственных Страстотерпцев в деревне Пеники нашли скелет со связанными конечностями.

Читайте такжеВ Москве полицейский два года жил в квартире умершего соседа, выдавая за своюОб этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По информации местных СМИ, на тело наткнулись строители храма. Сначала возникло предположение, что останки времен войны, но когда был откопан весь скелет, на нем обнаружились остатки современной одежды – с места изъяты джинсы, кроссовки и ремень.

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