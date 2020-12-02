Дыхательные пути мальчика были забиты едой, он задохнулся.

В Дзержинске восьмилетняя девочка закормила полуторогодовалого братика до смерти.

Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета РФ .

По данным следствия, ребенок умер в результате остановки дыхания. Дыхательные пути мальчика были забиты едой, он задохнулся.

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Отец вызвал медиков, которые констатировали смерть малыша. Также сообщается, что малыш имел хронические заболевания.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий. Исходя из характеристики семьи, девочка изъята и помещена в учреждение социального приюта для несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: УНИАН