В Дзержинске восьмилетняя девочка закормила полуторогодовалого братика до смерти.
Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета РФ .
По данным следствия, ребенок умер в результате остановки дыхания. Дыхательные пути мальчика были забиты едой, он задохнулся.
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Отец вызвал медиков, которые констатировали смерть малыша. Также сообщается, что малыш имел хронические заболевания.
В настоящее время следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий. Исходя из характеристики семьи, девочка изъята и помещена в учреждение социального приюта для несовершеннолетних.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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