"Ополченец" обзавелся апартаментами в жилом комплексе на знаменитом искусственном острове Палм-Джумейра.

Бывший премьер террористической ДНР, а ныне депутат Госдумы РФ от "Единой России" Александр Бородай владеет апартаментами в Дубае, ОАЭ.

Об этом говорится в расследовании команды российского политика Алексея Навального.

Экс-главарю боевиков принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы. Бородай купил жилье в Дубае в 2015 году, на следующий год после ухода с поста премьер-министра ДНР, однако данные об этом имуществе в своей декларации не указал.

"Наш донбасский ополченец расположился в этом жилом комплексе Grandeur Residences. Выполнен в стилистике какого-то индийского дворца. С двух сторон комплекс окружен водой. С одной стороны его отделяют от персидского залива буквально 40 метров, а с другой стороны до пляжа меньше 100. А кому лень идти до пляжа могут поплавать в бассейне между пальм прямо во внутреннем дворе", - говорится в тексте расследования.

По словам соратников Навального, такие квартиры, как у Бородая, сейчас стоят 450 тысяч евро.

"Семья Бородая не особо скрывает это имущество. Вот его дочь, Ольга, фотографируется в 2015 году прямо у входа в их дом. Кроме дополнительного доказательства, мы можем оценить, какой прекрасный вид открывается Бородаю, когда он выходит из своего дубайского дома. Совсем не Донецк", - сообщают расследователи.

При этом как каждый кандидат в депутаты бывший боевик должен был декларировать все свое имущество, а для иностранного имущества, когда бы оно ни было куплено, обязан был указать стоимость его покупки и откуда взял деньги. У Бородая же никакой информации об иностранном имуществе в декларации нет - только Lexus, квартиры и доход в 0 рублей.

"За свою сокрытую квартиру Александр Бородай должен быть немедленно лишен депутатского мандата. Вот пусть прямо уходит на каникулы и не возвращается, тут обсуждать даже нечего. За свои преступления на юго-востоке Украины Бородая нужно судить как военного преступника. Судить, хочется верить, его будут скоро, как минимум за 300 убитых пассажиров боинга", - отмечают расследователи.

Как сообщал УНИАН, бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай баллотировался в депутаты в Госдуму РФ от путинской партии "Единая Россия", а после избрания сделал неожиданное признание о Донбассе.

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