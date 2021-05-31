Он выдвигается от путинской партии "Единая Россия".

Бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай стал кандидатом в депутаты в Госдуму РФ от путинской партии "Единая Россия".

Об этом сообщил в Twitter журналист, представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

Читайте такжеБородай: Охране пришлось связать Стрелкова, чтобы увезти обратно в Россию"Гражданская война" в Украине - это когда первый "глава ДНР" гражданин России Александр Бородай баллотируется в Госдуму РФ от правящей партии "Единая Россия". Конечно же, это доказывает, что Россия не сторона конфликта, и Кремль никак не участвует в войне", - написал Казанский.

Кто такой террорист Бородай

Александра Борадая в 2014 году Кремль назначил первым руководителем оккупированной части Донецкой области. Сейчас Бородай возглавляет так называемый «союз» российских добровольцев, воевавших на Донбассе.

Террорист Бородай ранее в интервью СМИ рассказал, что в 2014 году законному мэру Донецка Александру Лукьянченко заявил, что Россия пришла в Донецк навсегда.

В биографии боевика указано, что сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по развитию в ООО "Царьград". Также упоминается и его преступная деятельность на Донбассе.

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Автор: Ольга Робейко