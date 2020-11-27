Учреждение закрыли после смерти в нем пяти пациентов.

В здании московской «Первой университетской клиники», закрытой после смерти пяти пациентов, нашли труп пенсионерки.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на помощника руководителя Росздравнадзора по Москве и Московской области Елену Баландину.

По ее словам, учреждение ранее лишили лицензии.

«Они поменяли вывески новых клиник и продолжили работать. Следственный комитет встрепенулся, возбудил уголовное дел», - пояснила она.

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Баландина сообщила, что в ходе обыска начали проверять все помещения, в том числе те, в которых якобы был ремонт.

«И там нашли просто тело женщины пожилой, где-то лет 70», - сказала она.

По ее словам, обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Как в пустом помещении оказалось тело пациентки - предстоит ответить руководителям организации.

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Автор: УНИАН