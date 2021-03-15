По информации прокуратуры, 14-летняя девочка пришла к своему другу, у которого дома были собаки бойцовской породы.

На западе Москвы, на улице Барклая нашли тело школьницы со следами укусов собаки.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Прокуратура Москвы организовала проверку», - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, ночью подростки были дома без взрослых. В квартире также были две собаки бойцовской породы.

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В сообщении ведомства уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Автор: Денис Прядко