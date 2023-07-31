Эксперт подчеркнул, что последние полтора года рейтинг Путина лишь падал и вряд ли диктатору удастся усилиться перед выборами.

Электоральный рейтинг президента России Владимира Путина в настоящее время значительно ниже 50%. Выборы в РФ – это момент слабости режима, ведь для нужного результата придется прибегнуть к масштабным фальсификациям, что может привести к новому мятежу.

Такое мнение высказал политтехнолог Аббас Галлямов в эфире телеканала FREEДОМ. Он напомнил, что в 2014-2015 годах рейтинг российского президента периодически достигал 76%, но к январю 2020 года упал до 45%, а потом эти показатели в РФ перестали публиковать. При этом Галлямов сослался на данные "Фонда общественного мнения" – одного из основных российских социологических центров.

"Сейчас о рейтинге Путина можно догадываться только по каким-то признакам. По моей оценке, это не более трети избирателей. В такой ситуации, чтобы набрать хотя бы 51% (на выборах – УНИАН) придется фальсифицировать очень много... Такого объема фальсификаций не утаишь", – считает эксперт.

Он предположил, что в тот момент, когда в РФ будут подсчитывать (фальсифицировать) итоги голосования, может начаться "Марш справедливости - 2", аналогичный тому, который недавно провела ЧВК "Вагнер". При такой ситуации люди, которые фиксируют голоса избирателей, могут испугаться и показать реальный результат. Свое мнение он аргументирует в том числе поведением пропутинской партии "Единая Россия", в которой официально состоят порядка 1 млн человек. В частности, во время мятежа Пригожина эта политическая сила была буквально парализована страхом.

При этом политтехнолог акцентирует: "мятеж" лидера "Вагнера" Евгения Пригожина свидетельствует о том, что протесты могут быть организованы даже кем-то из близкого окружения Путина.

"Очевидно одно – Путин резко ослаб. И процесс ослабления продолжается. Насколько ослабленным он придет в марте следующего года на выборы, сказать невозможно. Вряд ли его положение усилится. Во всяком случае, за последние полтора года рейтинг только падал", – подчеркнул эксперт.

По его словам, "дворцовые" перевороты в реальной жизни часто сочетаются с тем или иным мнением общественности. Случается, население присоединяется к "бунту" элит или наоборот – протесты начинает население, к которому примыкают элиты. Галлямов привел в пример свержение престола Романовых в 1917 году, когда во время Февральской революции (переворота) объединились рабочие, военные, "либеральная буржуазия" и пр. Эти события завершились свержением с престола царя Николая ІІ, который вскоре был расстрелян вместе со своей семьей.

По словам Галлямова, у Путина есть только два пути: уйти по-хорошему и уйти по-плохому. Политтехнолог не исключает, что сами российские элиты подтолкнут Путина к такому решению.

"Да и самому Путину лучше закончить как Борис Ельцин (первый президент РФ – УНИАН) – доживая на пенсии. Или как Николай ІІ, который пытался досидеть на престоле до самого конца…", – говорит Галлямов.

Он уверяет, что в РФ сейчас большой запрос от населения на стабилизацию ситуации в стране. В то же время эксперт отмечает: на революцию в РФ решатся только в крайнем случае – там вполне устроит даже какой-то приемник Путина, предвыборная программа которого будет содержать "установку" по прекращению "спецоперации" в Украине.

"Мятежи" в России: бунт Пригожина

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "марш справедливости" и заявил, что идет на Москву, так как армия РФ нанесла удар по его позициям. За 24 июля "вагнеровцы" заявили, что установили контроль над Ростовом и почти дошли до Московской области, сбив по дороге несколько единиц авиации РФ. Однако, когда до Москвы оставалось 200 км, Пригожин развернул колонну, после чего ЧВК "Вагнер" отправилась в Беларусь.

Издание The Wall Street Journal писало, что после этого мятежа, Кремль провел чистки в армии, в частности, были отстранены 15 офицеров. В то же время, по мнению ряда экспертов, мятежа как такового не было, происходящее было постановкой российских спецслужб.

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