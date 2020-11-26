Пассажиры не смогли получить необходимый для полета "код здоровья".

Рейс авиакомпании "Икар" из Москвы в китайский город Чжэнчжоу отменили из-за необъяснимых анализов у почти 200 пассажиров.

Читайте такжеВ России коронавирус хотят лечить с помощью лишайника и коры березыОб этом пишет Лента.

25 ноября китайские дипломаты заметили полную идентичность результатов тестов пассажиров на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19.

"Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета "код здоровья", - говорится на сайте посольства Китая в России.

Представители авиакомпании организовали централизованное тестирование пассажиров рейса, но объяснить его результаты не смогли. Посольство попросило авиаперевозчика провести повторную сдачу тестов.

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Автор: УНИАН