Рейс авиакомпании "Икар" из Москвы в китайский город Чжэнчжоу отменили из-за необъяснимых анализов у почти 200 пассажиров.
Читайте такжеВ России коронавирус хотят лечить с помощью лишайника и коры березыОб этом пишет Лента.
25 ноября китайские дипломаты заметили полную идентичность результатов тестов пассажиров на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19.
"Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, в связи с чем пассажиры не смогли получить необходимый для полета "код здоровья", - говорится на сайте посольства Китая в России.
Представители авиакомпании организовали централизованное тестирование пассажиров рейса, но объяснить его результаты не смогли. Посольство попросило авиаперевозчика провести повторную сдачу тестов.
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