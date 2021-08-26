Ольга Скабеева начала угрожать Украине, потому что в Раде назвали Россию оккупантом.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева, которая истерила из-за кричалок украинских военных, опять устроила истерику. Ее "бомбануло" из-за слов народного депутата Верховной Рады Ирины Геращенко об оккупации украинского полуострова Крым.

Соответствующие заявления Скабеева озвучила в прямом эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут".

Дело в том, что Геращенко в ходе внеочередного заседания Рады на День Независимости Украины, 24 августа, заявила, что "Путин начал свою позорную операцию по краже украинских территорий" еще до марта 2014 года.

"Россия – это враг, а Путин, сами знаете, кто. Я не буду повторять хит украинской армии: его слышал сегодня весь мир! А Крым – это Украина", - подчеркнула украинский депутат.

Читайте такжеРоссийская пропагандистка Скабеева снова устроила истерику из-за "адских кричалок" украинских военныхЭти слова настолько задели Скабееву, что она прибегла даже к угрозам.

"Неугомонные идиоты! Доиграются в конечном итоге, потому что терпение у России не безгранично", - возмущенно заявила пропагандистка.

Как ранее сообщал УНИАН, скандальная российская ведущая Ольга Скабеева назвала парад "мракобесием" парад на День Независимости Украины, а президента Украины Владимира Зеленского она попыталась задеть шутками о его актерском прошлом, но больше всего ей не понравился марш американских военных.

Автор: Анастасия Горбачева