Ольга Скабеева никак не может успокоиться из-за известной песенке о Путине, которую исполнили украинские военные.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева снова устроила истерику. Из себя ее вывело Министерство обороны Украины, подтвердившее, что видео с известной песней о президенте Российской Федерации Владимире Путине в исполнении украинских военных не фейк.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"В украинской армии официально признали, что видео не фейк. Более того, сегодня была (20 августа, - ред.) новая репетиция и эти сволочи снова вышли, надеясь на транзит газа, с этими адскими кричалками. Они в восторге, они гордятся, а наиболее пробитые утверждают, что это должно стать официальным армейским приветствием", - возмутилась Скабеева.

При этом она назвала президента Украины Владимира Зеленского чертом и захотела, чтобы он нашел и наказал виновных, а после публично извинился.

Читайте такжеПесенка о Путине: появились новые видео репетиции парада в Киеве с других ракурсов"Зеленский как глава государства и как верховный главнокомандующий, который должен контролировать армию, обязан найти виновных, наказать этих людей и принести публичные извинения. Пока этого не произойдет, любые разговоры бессмысленные. И этот черт заявил, что президент России слишком эмоциональный. Зеленский заявил", - заявила пропагандистка.

Как ранее сообщал УНИАН, на репетиции парада ко Дню Независимости военные оттачивали украинские приветствия и национальные лозунги. Во время этого они также проскандировали матерную кричалку о Путине.

Автор: Анастасия Горбачева