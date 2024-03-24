Эксперт считает, что с политической точки зрения теракт выгоден Путину.

Владимир Путин извлечет выгоду из теракта, который произошел в концертном зале "Крокус Сити Холл", несмотря на провал спецслужб.

Такое мнение высказаль немецкий политолог Томас Ягер, пишет Bild. "Если "Исламское государство" (ИГ) несет ответственность за теракт в Москве, то это, прежде всего, провал российских служб. Они не смогли устранить опасность, хотя их предупреждали. Сам Путин отверг предупреждение, расценив его как дезинформацию", - сказал профессор международной политики и внешней политики в Кельнском университете Томас Ягер.

Эксперт выразил мнение, что даже в таком случае российские власти смогут обернуть произошедшее в свою пользу.

Видео дня

"С политической точки зрения теракт выгоден Путину, поскольку позволяет усилить защиту и еще больше контролировать внутреннюю ситуацию. В итоге он извлекает выгоду из каждой террористической ситуации в России", - подчеркнул Ягер.

Теракт в Москве

Вечером 22 марта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате этого теракта погибли более 100 человек.

Через сутки Путин в рамках обращения к россиянам официально переложил ответственность за теракт в "Крокусе" на Украину. Он сказал, что РФ задержала по этому делу 11 человек, и что есть данные о том, что якобы те пытались после теракта бежать в Украину.

Украинские власти и силовые структуры сразу же заявили, что не причастны к эому происшествию. Украина и мир считают, что подобными обвинениями Путин стремится организовать в стране новую волну мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: