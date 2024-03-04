Россияне утверждают, что гораздо дешевле купить более старые танки для войны.

Россия поставила на вооружение своей армии новый танк Т-14 "Армата". Впрочем, на фронт в Украину его не будут отправлять.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", об этом заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Армата", по его словам, якобы намного превосходит другие российские и советские танки по своим характеристикам.

"Но в ходе СВО (так россияне называют войну - УНИАН) эти танки вряд ли будут использоваться из-за своей высокой стоимости. Армии проще приобрести более дешевые танки Т-90", - пишут пропагандисты со ссылкой на Чемезова.

Российский танк Т14 "Армата"

Как заявляют создатели, Т-14 "Армата" - российский основной боевой танк следующего поколения, созданный для использования в рамках "сетецентрической концепции" ведения боя. Танк отличается от классических советских и российских танков безэкипажной башней и множеством различных инноваций в сфере разведки, управления огнем и маскировки.

Хотя еще в 2015 году было заявлено о начале крупносерийного производства, согласно открытым данным, к настоящему моменту произведено лишь около 30 единиц. В апреле российские СМИ сообщили, что "Армата" используется на фронте для обстрела украинских позиций, но в прямых боевых столкновениях пока не была задействована.

Украинский военный эксперт Олег Жданов ранее выразил уверенность, что этот танк оказался "настоящим "пшиком": "классический пример, как шарик сдулся".

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