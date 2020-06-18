Преследовал после расставания: россиянин расстрелял семью модели и покончил с собой (фото, видео)

Стрелок убил бывшую девушку, ее мать и трехлетнего сына.

Житель Москвы Савелий Путинцев пришел с оружием к своей бывшей девушке 24-летней модели Елизаветы Хлюпиной и устроил стрельбу.

Читайте также"Отпусти меня!": в сеть слили видео ссоры российского историка с аспиранткой перед убийствомОб инциденте сообщает Teiegram-канал Mash.

Отмечается, что злоумышленник с карабином забаррикадировался в квартире, где запер девушку, ее мать и трехлетнего ребенка. Соседи вызвали полицию, как только услышали выстрелы. Однако, все, кто находился в квартире, погибли.

По словам подруги убитой, девушка сотрудничала с брендами, участвовала в показах и фотосессиях. Незадолго до трагедии она рассталась с Путинцевым, который после этого стал ее преследовать.

«Он ее преследовал. После того, как они расстались в марте, она сменила несколько раз номер телефона. Удаляла свой аккаунт в Instagram, «ВКонтакте», потому что он занимался преследованием», – рассказала подруга погибшей.

На данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

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