Российских пропагандистов не пустили в Америку на заседание ООН.

США не выдали визы российским "журналистам", которые должны были сопровождать делегацию РФ на Генеральной ассамблее ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для росСМИ.

"Я понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что всё-таки на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался", – сообщил он.

По мнению Лаврова, США просто струсили и "сделали глупость". Также он уверен, что отказав пропагандистам в визах Америка показала, "чего стоят ее клятвенные заверения о защите свободы слова".

Видео дня

"И самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим", - подчеркнул Лавров.

Визовый скандал из-за делегации РФ в ООН

В ближайшие дни в Нью-Йорке состоится заседание ООН, на котором будет председательствовать Россия. В апреле стало известно, что власти США до последнего тянули с выдачей виз членам российской делегации.

Действия американцев, вероятно, продиктованы в том числе арестом американского журналиста в России. В конце марта ФСБ обвинила корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича в шпионаже. Он стал первым американским журналистом, арестованным в России со времен холодной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: