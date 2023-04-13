Уже через несколько дней россияне должны принять участие в работе Совбеза ООН.

Власти США до сих пор не выдали визы российской делегации во главе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая должна принять участие в заседании Совбеза ООН уже черезе несколько дней. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит CNN.

"Мы призываем Вашингтон не затягивать с выдачей виз нашей делегации, в том числе нашим журналистам. Отказ в выдаче виз нарушает обязательства США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, препятствуя надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации", — заявил Антонов.

Российский дипломат также посетовал, что США не дали согласия на прибытие самолета с российской делегацией.

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"Мы ожидаем, что американцы оперативно выдадут разрешение на самолет (вход в воздушное пространство США) без каких-либо условий и ограничений", – заявил он.

Следует уточнить, что согласно правилам работы ООН, США, как страна, принимающая у себя эту организацию, обязаны выдавать визы участникам делегаций любых стран, участвующих в работе ООН, независимо от характера двусторонних отношений.

Россия временно возглавила ООН

В апреле Россия в рамках ротации на один месяц возглавила Совет безопасности ООН, как это предусмотрено регламентом организации. Хотя это принципиально не отразится на работе ООН, сам факт того, что государство-агрессор с военным преступником во главе формально оказалось главным по безопасности на планете, вызвало неприятие у многих мировых лидеров.

По мнению Владимира Зеленского, эта "абсурдная и деструктивная" ситуация указывает на "полное банкротство таких институтов" международной безопасности как ООН.

Представитель США в ООН заявила, что России вообще не должно быть в Совете безопасности этой организации.

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