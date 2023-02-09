Местные жители жалуются на постоянную вонь от трупов.

Российские захватчики во временно оккупированном Токмаке Запорожской области обустроили мобильный крематорий для сокрытия собственных потерь на фронте.

"Противник продолжает нести потери. Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия "Приднепровская Биотес" в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянный трупный смрад в юго-восточном районе города, особенно ночью", - говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Мобильные крематории россиян - что известно

В апреле стало известно, что в захваченном и показательно уничтоженном Мариуполе усиленно работают мобильные крематории россиянин. В них сжигали тела жертв российской агрессии, которых, по оценке властей города, может быть более 20 тысяч.

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В декабре мэр оккупированного Мелитополя сообщал о существовании мобильного крематория в Токмаке. Он также сообщал, что больницы на оккупированных территориях Запорожской области перегружены из-за того, что враг продолжает нести значительные потери.

Сейчас аналогичная ситуация складывается на Луганщине. Оккупантам уже не хватает больниц, из-за чего под лечение военных уже отдали родильные дома. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай извещал, что в Новопскове на Луганщине российские оккупанты планируют строительство крематория, потому что уже негде складывать трупы своих вояк.

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