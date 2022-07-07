Противники в Херсоне свозят тела своих ликвидированных прихвостней грузовиками, а потом их уничтожают, отметили в Минобороны.

В Херсоне российские оккупанты сжигают тела убитых военных, чтобы скрыть потери.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Для сокрытия реального количества потерь оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных. На окраинах города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. "Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и дальнейших пожаров. На месте событий сначала слышался мощный взрыв, после этого возникал пожар. Доступ служащих МЧС для ликвидации пожара запрещается", - сообщает разведка.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противнику удалось захватить ряд населенных пунктов на юге нашей страны, в частности, Херсон.

Армия Украины давала достойный отпор врагам. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 7 июля в украинском государстве уничтожили около 36 650 противников.

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