Указ о назначении Поклонской на новую должность президент РФ подписал 2 февраля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил Наталию Поклонскую с поста заместителя главы Россотрудничества. Указ вступает в силу с 13 июня.

Об этом говорится в соответствующем документе, который обнародовали СМИ.

"Уволить Поклонскую Наталию Владимировну с должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, проживающих за рубежом соотечественников и международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в указе.

В свою очередь Поклонская подтвердила свое увольнение.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о моём освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие!" - написала бывшая прокурор временно оккупированного Крыма.

При этом она отметила, что ей дадут другую должность

Как ранее сообщал УНИАН, 2 февраля президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем председателя организации "Россотрудничество". В свою очередь бывшая прокурорша временно оккупированного Крыма пообещала на новом посту защищать права соотечественников в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: