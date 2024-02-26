С ней провели "беседу" из-за возложения цветов к памятнику.

Россиянке, которая после смерти оппозиционера Алексея Навального принесла цветы к памятнику жертвам политических репрессий, выдали плакат с подписью "Сидеть дома - это лучше, чем просто сидеть".

Как пишет российский правозащитный медиа проект "ОВД-Инфо", 17 февраля жительница Челябинска возложила цветы к памятнику жертвам политических репрессий, а уже через неделю ее вызвали в отделение полиции для "беседы".

После этого россиянке вручили распечатанный портрет народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии с подписью "Сидеть дома - это лучше, чем просто сидеть".

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Смерть Навального: что известно

Согласно заявлениям российской Федеральной службы исполнения наказаний, 16 февраля оппозиционеру стало плохо после прогулки на территории колонии в Харпе.

Матери Навального не хотели отдавать тель сына. Она говорила, что ей поставили ультиматум: либо она согласится на тайные похороны, либо его похоронят в колонии. 24 февраля команда Навального сообщила, что его тело отдали матери.

Протестов после смерти политика не было. Сторонники Навального несли цветы к памятникам в разных российских городах, некоторых задерживали силовики. Кроме того, в сети публиковали видео, на которых можно увидеть, как эти мемориалы разбирают на глазах у участников акций.

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