Мальчик в больнице в тяжелом состоянии.

В России маленький мальчик попал в больницу с серьезными травмами в результате выстрела из пистолета.

Как сообщает mk.ru, трехлетний житель города Балаково Саратовской области выстрелил себе в лицо. По словам родителей, ребенок играл с оружием, заряженным свето-шумовыми пулями.

Мальчик выжил, однако был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщалось, что пострадавшему малышу требовалась операция в областной больнице.

Местные правоохранительные органы проводят проверку.

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Автор: Катерина Комолова