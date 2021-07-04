Под Саратовом трехлетний мальчик выстрелил себе в лицо / фото ua.depositphotos.com
В России маленький мальчик попал в больницу с серьезными травмами в результате выстрела из пистолета.
Как сообщает mk.ru, трехлетний житель города Балаково Саратовской области выстрелил себе в лицо. По словам родителей, ребенок играл с оружием, заряженным свето-шумовыми пулями.
Мальчик выжил, однако был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сообщалось, что пострадавшему малышу требовалась операция в областной больнице.
Местные правоохранительные органы проводят проверку.
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