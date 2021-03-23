На вопрос, считает ли он себя хорошим человеком, насильник заявил: "Ну, оступился немножко, с кем не бывает?".

Российская телеведущая Ксения Собчак выпустила документальный фильм о «скопинском» маньяке Викторе Мохове. В марте он освободился после 17 лет заключения за похищение двух девочек, которых почти четыре года удерживал в подземном бункере и насиловал.

Фильм опубликован на YouTube-канале Собчак.

Читайте также"Скопинский маньяк", державший двух девочек в плену больше 3 лет, собирается жениться (видео)В фильме, в частности, маньяк признался, что ему «по кайфу» повышенное внимание со стороны общественности и СМИ, а также заявил, что в тюрьме у него не было времени рефлексировать о содеянном.

«Вину свою я искупил, конечно. Что теперь, всю жизнь страдать? У девочек сейчас все хорошо, меня это радует. У них все наладилось», - заявил он.

На вопрос, считает ли он себя хорошим человеком, насильник заявил: «Ну, оступился немножко, с кем не бывает?».

Фильм о «скопинском» маньяке

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Виктора Мохова посадили в тюрьму в 2004-м. В 2000 году он похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину.

Он держал школьниц в бункере, который заранее вырыл на своем участке под гаражом, в качестве секс-рабынь на протяжении 1296 дней. Спастись девушкам удалось, передав на волю записку.

За маньяком установят административный надзор сроком на 6 лет. Ему будет запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий, а также покидать место жительства или пребывания ночью (с 22:00 до 6:00).

Пользователи сети бурно отреагировали на эту новость. Большинство из них высказались за то, чтобы Мохова приговорили к пожизненному.

После освобождения Мохов направился в Москву на ток-шоу, таки образом нарушив условия административного надзора.

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Автор: Катерина Шварц